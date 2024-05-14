Антонов заявил, что запрет на уран из РФ погубит зеленые проекты в США

Запретом на импорт урана из России США сделали выпад не только по России, но и по мировому рынку уранового топлива для АЭС, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, это решение ведет к новым потрясениям в международных экономических отношениях.

Введенное эмбарго нарушает баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции, отметил дипломат. Соединенные Штаты наносят ущерб своей экономике, потому что в стране нет достаточного количества своих обогатительных мощностей. Но Белый дом идет на это, потому что главная цель - навредить России.

Антонов отметил, что запрет повлечет куда большие финансовые потери для США, чем для России. Кроме того, без российской урановой продукции многие зеленые проекты могут провалиться.

Российский дипломат добавил, что санкционная политика американской администрации не дает результатов. Экономика России справляется с ограничениями. В ситуации с ураном отечественные профильные компании просто ускорят реализацию проектов в других странах, сказал Антонов.

Президент США Джо Байден подписал закон о запрете на ввоз в страну низкообогащенного урана, произведенного в России или российскими предприятиями. Этот шаг позволит Вашингтону устранить зависимость от Москвы в сфере мирной ядерной энергетики, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.