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Le Monde: новая военная помощь США не переломит ход войны на Украине

По версии издания, «украинский коллапс» возможен в любой момент.
Ирина Егорова 2024-05-14 02:38:41
© Фото: Volodymyr TarasovKeystone Press Agency, Global Look Press

Новый пакет военной помощи Киеву, который одобрил Конгресс, не позволит переломить ход конфликта и изменить баланс сил, пишет газета Le Monde и предрекает Украине наступление «коллапса» в любой момент. Эффект от американских поставок почувствуется еще не скоро, подчеркивает издание.

«Украинский коллапс возможен в любой момент, и мы должны быть к нему готовы», - заявил Le Monde французский дипломатический источник.

В статье отмечается, что поставки смогут лишь «удержать линию» фронта, а «инициативой на поле боя» владеет Россия. Также газета утверждает, что таким образом Запад хочет выиграть время до старта новых крупных поставок Киеву военной помощи, которые будут реализованы после 2025 года, когда  оборонная сфера в Европе и США наберет обороты.

Ранее США объявили о выделении военной помощи Киеву на сумму 400 миллионов долларов. Эти средства планируется потратить в том числе на военную подготовку и обучение военнослужащих. Такое распоряжение подписал президент США Джо Байден. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что данный шаг демонстрирует признание Штатами успехов России в зоне конфликта.

#Украина #сша #конфликт #конгресс США #Транш #военная помощь #поставки
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