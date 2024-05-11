Посол Антонов назвал новый пакет помощи Киеву реакцией на успехи РФ

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал выделение нового пакета помощи Украине от США. По его словам, это означает, что Штаты признали успехи России в зоне конфликта.

«Очередная оружейная поставка режиму Зеленского - реакция на успехи ВС РФ», - цитирует его РИА Новости.

Антонов подчеркнул, что наши военнослужащие продолжают освобождать территории и это признают в США. По его словам, время для предоставления помощи Украине выбрано «цинично», именно в дни празднования 79-летия победы в ВОВ.

«Поставки оружия обанкротившемуся режиму не смогут повлиять на итоги СВО», - отметил дипломат.

Ранее США объявили о выделении военной помощи Киеву на сумму 400 миллионов долларов. Эти средства пойдут в том числе на военную подготовку и обучение военнослужащих.