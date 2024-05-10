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США выделят Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов

Президент США делегировал полномочия по выделению средств Киеву госсекретарю.
Игнат Далакян 2024-05-10 20:27:03
© Фото: Alex Edelman The Photo Access Globallookpress

Соединенные Штаты выделят Украине новую военную помощь на сумму 400 миллионов долларов. Такое распоряжение подписал президент США Джо Байден.

«Я делегирую госсекретарю полномочия по выделению до 400 миллионов долларов в виде оборонных товаров и услуг министерства обороны», - говорится в тексте распространенного меморандума президента США.

Кроме того указывается, что средства пойдут и на военную подготовку и обучение с целью помощи Украине.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что американская помощь Украине не остановит Российскую Федерацию. При этом он отметил, что Украина готовится к наступлению в 2025 году, однако оно зависит от увеличения финансирования со стороны Соединенных Штатов.

#в стране и мире #сша #Джо Байден #военная помощь #помощь Украине
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