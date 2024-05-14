Ведущая «Звезды» Ирина Лосик стала лауреатом премии Минобороны

Журналист и ведущая телеканала «Звезда» Ирина Лосик стала лауреатом премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства. Церемония награждения прошла в Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА).

Ирина Лосик победила в номинации «Культурно-просветительские проекты» за создание проекта «Евгений Халдей. Эпоха в кадрах».

«Отдельные слова благодарности я хочу сказать в адрес Министерства обороны. Спасибо большое, что верите, поддерживаете и помогаете», - сказала ведущая «Звезды» после награждения.

Напомним, сегодня в ЦАТРА вручили награды лауреатам премии Минобороны России. Торжественную церемонию награждения открыл первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов. Он вручил представителям и учреждениям культуры МО РФ госнаграды, почетные грамоты и благодарности президента России. На церемонии также присутствовала замглавы российского оборонного ведомства Татьяна Шевцова.

В апреле 2023 года Ирина Лосик рассказала, как создавалась выставка фотокорреспондента Евгения Халдея. По ее словам, проект оказался очень сложным, зато удалось представить сотни фотографий, причем не только легендарных, но и неизвестных широкой публике.