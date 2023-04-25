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«Год жизни ушел»: Ирина Лосик рассказала о труде, вложенном в фотовыставку Халдея

Иван Петров
18:38 25.04.2023
Проект оказался очень сложным. Зато удалось представить сотни фотографий, причем не только легендарных, но и неизвестных широкой публике.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Ведущая нашего телеканала Ирина Лосик рассказала о том, как нелегко было организовать выставку работ советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея в Государственном историческом музее. 

«Год жизни ушел на реализацию этого проекта. Это очень сложный на самом деле проект, потому что впервые на одном пространстве представлено столько работ Евгения Халдея. Да, здесь очень много знаковых фотографий, но также есть и те, которые никогда не были представлены широкой публике», - заявила Лосик. 

На Нюрнбергском процессе в качестве доказательств использовали фотографии Халдея. Именно он запечатлел Парад Победы 1945 года. Образ маршала Жукова на белом коне и советские солдаты, бросающие германские штандарты к подножию Мавзолея, навсегда останутся в памяти. Одна из самых известных работ - водружение красного знамени над Рейхстагом.

На выставке некоторые снимки совмещены с элементами дополненной реальности. Всего экспозиция включает около 400 работ, это самая масштабная и полная ретроспектива. Автор идеи и организатор выставки - ведущая «Звезды» Ирина Лосик.

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