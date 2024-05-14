В ЦАТРА наградили лауреатов премии в области культуры и искусства

В Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА) наградили лауреатов ежегодной премии Министерства обороны России в области культуры и искусства за 2023 год.

Торжественную церемонию награждения открыл первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов. Он вручил представителям и учреждениям культуры Минобороны России государственные награды, почетные грамоты и благодарности президента России.

«Позвольте мне от имени руководства Министерства обороны поприветствовать всех участников церемонии и пожелать прежде всего крепкого здоровья. К деятелям культуры я обращаюсь с призывом сохранить сформировавшееся наше единство и неделимость, и не только до нашей победы, но и дальше, в мирные дни, которые несомненно наступят», - сказал Цаликов.

В номинации «За вклад в развитие культуры» первый замглавы российского оборонного ведомства вручил премию за личный вклад в развитие отечественного военно-патриотического музыкального искусства народному артисту России Николаю Расторгуеву. В церемонии вручения премии также приняла участие заместитель главы Минобороны России Татьяна Шевцова.

Лауреатами премии стали журналист и телеведущая телеканала «Звезда» Ирина Лосик, режиссер Константин Буслов, писатели Юрий Поляков и Олег Рой, заслуженный артист РФ Валерий Кипелов, певец Ярослав Дронов (SHAMAN), артисты Ян Марти, Джанго и Анастасия Спиридонова, художник-график Анна Гирич, коллектив театра «Школа драматического искусства» и многие другие.

Премия Министерства обороны России в области культуры и искусства присуждена в девяти номинациях: «Музыкальное искусство», «Изобразительное и монументальное искусство», «Культурно-просветительские проекты», «Искусство кино и анимации», «За вклад в развитие отечественного военно-патриотического музыкального искусства», «Литературное творчество и издательское дело», «Театральное искусство», «Музейно-выставочная деятельность» и «Культурно-шефская работа». Награду присуждают за произведения и творческие проекты, которые способствуют военно-патриотическому воспитанию граждан страны, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных силах Российской Федерации.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.