Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта российского урана

Сенат США одобрил законопроект, запрещающий импорт обогащенного урана из России, документ принят обеими палатами Конгресса США. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Завершающим этапом станет подписание документа президентом страны Джо Байденом, законопроект был направлен в Белый дом. Уточняется, что в администрации Байдена призывают к «долгосрочной блокировке» импорта топлива из России.

Ввоз урана будет ограничен через 90 дней после вступления законопроекта в силу, однако также допускается колебания до 2028 года.

Согласно данным министерства энергетики США, Россия находится на первом месте среди всех иностранных поставщиков урана. Заменить Москву в этом вопросе будет сложной задачей, а стоимость обогащенного урана может вырасти на 20%.

Напомним, в конце прошлого года законопроект о запрете ввоза российского низкообогащенного урана был одобрен Палатой представителей Конгресса США, однако с тех пор и до сегодняшнего дня он не был принят.