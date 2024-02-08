США закупили у России уран на рекордные 1,2 миллиарда долларов в 2023 году

США по итогам прошлого года приобрели у России уран на 1,2 миллиарда долларов, что стало новым рекордом за все время ведения статистики. Таким образом, показатели превысили более чем десятилетний срок - предыдущий максимум был зафиксирован в 2010 году и составлял $1,05 млрд, сообщает РИА Новости.

В ноябре 2023 года Россия впервые стала главным поставщиком урана в США. Тогда США закупили у РФ топливо на 96 миллионов долларов, что обеспечило ей лидерство среди Великобритании, Японии и Бельгии, которые также в ноябре продавали США уран.

В середине декабря палата представителей США одобрила законопроект о запрете импорта низкообогащенного урана российского происхождения. Согласно законопроекту, ограничения будут действовать до конца 2040 года. При этом предполагается, что Министерство энергетики США сможет отменить запрет при отсутствии других источников урана.