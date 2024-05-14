В МИД прокомментировали нападение на корреспондента «Звезды» в Грузии

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала нападение грузинских протестующих против закона об иноагентах на корреспондента «Звезды» Катерину Радомскую.

Напомним, сегодня во время съемок репортажа на площади у здания парламента республики в Тбилиси некоторые митингующие проявили агрессию в отношении журналиста - они дважды толкнули сотрудницу телеканала, выкрикивали оскорбительные лозунги и показывали неприличные жесты.

«Свежий пример того, до чего доводят пресловутые "либеральные ценности"», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат добавила, что защита свободы слова и плюрализма на глазах превращается в избиение, оскорбление и агрессивное запугивание журналистов.

«Интересно, выкрикивающие нецензурную брань в курсе, за что их кинули на баррикады и просто кинули западные спонсоры», - задалась вопросом официальный представитель МИД РФ.

Ранее корреспондент «Звезды» показала, как сотрудники правоохранительных органов выхватывают из толпы и задерживают демонстрантов, собравшихся около грузинского парламента в Тбилиси, акция приняла насильственный характер. В ответ митингующие бросаются на силовиков с кулаками. Ко входу в здание стянулись бойцы спецназа, в них бросают бутылки и прочий мусор.