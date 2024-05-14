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В Тбилиси активисты бросаются с кулаками на силовиков, идут задержания

Силовики потребовали у активистов покинуть территорию возле здания парламента, к нарушителям применяют силу.
Анна Назайкина 2024-05-14 16:56:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Полиция выхватывает из толпы и задерживает протестующих, собравшихся около грузинского парламента в Тбилиси, акция приняла насильственный характер, передает корреспондент «Звезды» с места.

В ответ участники митинга против закона об иноагентах бросаются на силовиков с кулаками. Ко входу в здание стянулись спецназовцы, в них бросают бутылки и прочий мусор.

Полиция задержала протестующих, которые прорвались через заграждение, ведущее в парламент. Там, в свою очередь, ввели «красный уровень» опасности, парламентарии покинули здание.

Силовики с помощью громкоговорителей потребовали у активистов покинуть территорию возле здания парламента, к нарушителям применяется физическая сила.

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