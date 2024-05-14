Протестующие в Тбилиси напали на корреспондентку «Звезды» у парламента

Протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси начали проявлять агрессию в отношении корреспондента «Звезды» Катерины Радомской, когда она делала репортаж у здания парламента страны.

Журналист работала в кадре, в этот момент стали раздаваться антироссийские лозунги, затем ее дважды толкнула одна из участниц акции. Другие активисты остановили ее и оттащили.

Другие собравшиеся освистали нашего корреспондента, толпа стала показывать в ее сторону средние пальцы.

Наиболее агрессивный протестующий молодой человек продолжал идти за журналисткой и оператором, выкрикивал оскорбительные лозунги, показывал неприличные жесты на камеру.