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Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму британским оружием

Министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс заявил, что Великобритания считает полуостров территорией Украины.
Сергей Лебедев 2024-05-14 16:08:00
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press

Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму британским оружием. Об этом сегодня во время выступления на конференции заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.  

«Предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который мы считаем неотъемлемой частью Украины», - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее же в Министерстве иностранных дел Российской Федерации предупредили, что Москва ответит сокрушительным ударом возмездия на любые агрессивные действия против Крыма.

«Я бы хотела вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным», - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, Крым вернулся в состав России по результатам референдума в 2014 году. За присоединение тогда проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что полуостров является неотъемлемой частью России. По его словам, Крым вносит огромный вклад в укрепление единства и безопасности страны.

#Россия #Крым #Киев #Великобритания #лондон #грант шэппс
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