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Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России

Президент отметил, что эти регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности РФ.
Сергей Лебедев 2024-02-25 16:59:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней», сообщает Радио Sputnik.

«Эти регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности нашей страны», - подчеркнул глава государства.

Президент назвал 16 марта 2014 года судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан.

Напомним, недавно Владимир Путин отмечал, что не вернул бы Крым в состав России, если бы не был уверен в том, что жители РФ и полуострова хотят этого. 

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