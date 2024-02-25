Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России

Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней», сообщает Радио Sputnik.

«Эти регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности нашей страны», - подчеркнул глава государства.

Президент назвал 16 марта 2014 года судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан.

Напомним, недавно Владимир Путин отмечал, что не вернул бы Крым в состав России, если бы не был уверен в том, что жители РФ и полуострова хотят этого.