Захарова предупредила Запад об ударе возмездия в случае атаки на Крым

Россия ответит ударом возмездия на любые агрессивные действия против Крыма и Крымского моста, предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я бы хотела вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным», - сказала Захарова на брифинге.

Представитель МИД заявила, что ВСУ готовят новую атаку на Крымский мост при «прямой и беззастенчивой поддержке» Запада. Захарова сказала, что после Пасхи Киев ожидает поступления первых истребителей F-16, которые он планирует использовать для ударов по Крымскому мосту.

ВСУ уже применили по Крыму «нескольких тайно полученных месяц назад американских дальнобойных ракет ATACMS», напомнила Мария Захарова. Она сослалась на данные Минобороны о том, что все выпущенные ракеты были уничтожены.

В Минобороны России 30 апреля сообщали, что средства ПВО за сутки сбили шесть ракет ATACMS производства США.