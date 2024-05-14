Белоусов заявил, что готов отдать жизнь для решения задач Минобороны

Кандидат на пост министра обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что готов отдать жизнь, если потребуется, для выполнения всех задач, поставленных перед оборонным ведомством.

Он также отметил, что полностью осознает свою ответственность перед Россией, ее народом и президентом.

«Обязуюсь приложить все мои силы, здоровье и, если потребуется, жизнь для решения поставленных задач», - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Федерации, где сегодня проходят консультации по кандидатурам на посты министров силового блока и главы МИД.

Белоусов также рассказал о своем главном принципе, которым руководствуется в своей работе: «Ошибаться можно, врать - нельзя».

Ранее кандидат на должность главы МО РФ заявил, что обеспечение бойцов, задействованных в проведении спецоперации, относится к первоочередным вопросам. По его словам, речь идет о поставках самой современной военной и специальной техники, артиллерийских боеприпасов, ракет, средств личной защиты военнослужащих, спецсвязи, БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы. Он также подчеркнул, что в настоящее время речь о мобилизации и чрезвычайных мерах не идет.