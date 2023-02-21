Путин предложил вернуться к традиционным срокам обучения в российских вузах

Президент России уточнил, что студенты смогут обучаться от четырех до шести лет.

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Президент России Владимир Путин предложил возвращение к традиционным срокам обучения в российских вузах, которые, в зависимости от обстоятельств и нужды, могут составить от четырех до шести лет.

Кроме этого, Путин обратил особое внимание на необходимость серьезно повысить качество образовательных курсов, особенно о гуманитарных. Молодежь должна больше узнать об истории и культуре России.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что в образовании необходим синтез всего лучшего из советского опыта и опыта современности.

Также президент России заявил, что выборы в 2023 и 2024 годах пройдут в полном соответствии с законом.