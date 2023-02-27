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Дипломы бакалавров в России приравняют к дипломам о полном высшем образовании

Алексей Курильченко
15:53 27.02.2023
Помощник президента РФ Фурсенко отметил, что в СССР все выпускники вузов считались дипломированными специалистами.
Дипломы бакалавров в России приравняют к дипломам о полном высшем образовании
© Фото: Майя Машатина, РИА Новости
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Дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании. Об этом заявил помощник президента России Андрей Фурсенко.

«Эти дипломы (бакалавра. - Прим. ред.) приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование», - заявил Фурсенко в эфире телеканала «Россия 24».

Помощник президента добавил, что речь идет о всех дипломах, полученных до настоящего времени. Он также отметил, что во времена Советского Союза выпускники вузов считались дипломированными специалистами. На данный момент планируется переход на похожую систему.

В прошлом году министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков заявил, что РФ откажется от Болонской системы образования и перейдет к собственной. При этом возможность возвращения к советской системе была исключена. В Рособрнадзоре добавили, что уход от Болонской системы не отразится на проведении Единого государственного экзамена.

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