Дипломы бакалавров в России приравняют к дипломам о полном высшем образовании

Помощник президента РФ Фурсенко отметил, что в СССР все выпускники вузов считались дипломированными специалистами.

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Дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании. Об этом заявил помощник президента России Андрей Фурсенко.

«Эти дипломы (бакалавра. - Прим. ред.) приравнены к дипломам о высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование», - заявил Фурсенко в эфире телеканала «Россия 24».

Помощник президента добавил, что речь идет о всех дипломах, полученных до настоящего времени. Он также отметил, что во времена Советского Союза выпускники вузов считались дипломированными специалистами. На данный момент планируется переход на похожую систему.

В прошлом году министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков заявил, что РФ откажется от Болонской системы образования и перейдет к собственной. При этом возможность возвращения к советской системе была исключена. В Рособрнадзоре добавили, что уход от Болонской системы не отразится на проведении Единого государственного экзамена.