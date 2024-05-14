На месте частичного обрушения многоквартирного дома в Белгороде найдено тело еще одного погибшего. Об этом сообщили в МЧС России.

«Количество жертв увеличилось до 17 человек», - говорится в сообщении ведомства.

В минувшее воскресенье Белгород пережил массированный обстрел со стороны ВСУ. Националисты били по мирным кварталам из реактивных систем залпового огня и других видов вооружения. По информации Министерства обороны России, в здание попал фрагмент украинской ракеты «Точка-У». Обрушился весь подъезд. Спустя час произошло повторное обрушение. Из-за этого травмы получили трое спасателей.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал реакцию властей США на теракт в Белгороде весьма красноречивой. По мнению дипломата, это подчеркивает готовность Штатов делать все, чтобы снять с киевского режима ответственность за его действия. Покрывать террористов - чудовищно и бесчеловечно, напомнил Антонов.