Посол Антонов назвал реакцию США на удары по Белгороду «красноречивой»

Реакция официальных лиц США в виде отсутствия реакции и намека на соболезнования - весьма красноречива, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Подчеркивает готовность Вашингтона делать все, чтобы снять с киевских марионеток ответственность за их злодеяния», - сообщается в пресс-службе российского диппредставительства.

По его словам, в смертоносных обстрелах детей, стариков и женщин используется западное оружие. Также Антонов назвал политику Запада во главе США «страусиной».

«Нежелание одернуть украинских приспешников не доведут до добра. Покрывательство террористов - чудовищно и бесчеловечно», - прокомментировал позицию США по поводу теракта в Белгороде 12 мая Антонов.

Напомним, что 12 мая в результате удара ВСУ по Белгороду частично обрушился 10-этажный жилой дом. По последним данным, из-под завалов спасатели извлекли тела 14 погибших, еще 20 пострадали - в их числе дети и спасатели. Ранее в ООН осудили атаки на гражданскую инфраструктуру после обстрела Белгорода.

По информации министерства обороны России, в здание попал фрагмент украинской «Точки-У». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.