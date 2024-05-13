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Посол Антонов назвал реакцию США на удары по Белгороду «красноречивой»

По его словам, Америка замалчивает обстрелы Белгорода, пытаясь выгородить Украину.
Ирина Егорова 2024-05-13 03:53:14
© Фото: ТРК «Звезда»

Реакция официальных лиц США в виде отсутствия реакции и намека на соболезнования - весьма красноречива, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Подчеркивает готовность Вашингтона делать все, чтобы снять с киевских марионеток ответственность за их злодеяния», - сообщается в пресс-службе российского диппредставительства.

По его словам, в смертоносных обстрелах детей, стариков и женщин используется западное оружие. Также Антонов назвал политику Запада во главе США «страусиной».

«Нежелание одернуть украинских приспешников не доведут до добра. Покрывательство террористов - чудовищно и бесчеловечно», - прокомментировал позицию США по поводу теракта в Белгороде 12 мая Антонов.

Напомним, что 12 мая в результате удара ВСУ по Белгороду частично обрушился 10-этажный жилой дом. По последним данным, из-под завалов спасатели извлекли тела 14 погибших, еще 20 пострадали - в их числе дети и спасатели.  Ранее в ООН осудили атаки на гражданскую инфраструктуру после обстрела Белгорода. 

По информации министерства обороны России, в здание попал фрагмент украинской «Точки-У». Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

#сша #ВСУ #белгород #атака #реакция #посол РФ в Вашингтоне #антонов анатолий
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