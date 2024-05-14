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В ГД прибыли кандидаты на должности министров Алиханов и Старовойт

Их рассмотрят на должности глав Минпромторга и Минтранса соответственно.
Елизавета Кондрикова 2024-05-14 09:40:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Губернатор Курской области Роман Старовойт и губернатор Калининградской области Антон Алиханов прибыли в здание Госдумы, где проходит заседание по рассмотрению их кандидатур на министерские посты.

На слушаниях будут обсуждаться кандидатуры на должности глав Минпромторга и Минтранса соответственно.

Ожидаются обсуждения кандидатур, а также выступления и ответы на вопросы самих кандидатов. Затем парламентарии проведут голосование по вопросу их утверждения.

Напомним, накануне в Совфеде провели консультации с кандидатами на посты в силовом блоке. Слушания проходили на основании предложенных президентом России Владимиром Путиным кандидатур.

#госдума #наш эксклюзив #кабмин #Антон Алиханов #роман старовойт
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