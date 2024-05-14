В ГД прибыли кандидаты на должности министров Алиханов и Старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт и губернатор Калининградской области Антон Алиханов прибыли в здание Госдумы, где проходит заседание по рассмотрению их кандидатур на министерские посты.

На слушаниях будут обсуждаться кандидатуры на должности глав Минпромторга и Минтранса соответственно.

Ожидаются обсуждения кандидатур, а также выступления и ответы на вопросы самих кандидатов. Затем парламентарии проведут голосование по вопросу их утверждения.

Напомним, накануне в Совфеде провели консультации с кандидатами на посты в силовом блоке. Слушания проходили на основании предложенных президентом России Владимиром Путиным кандидатур.