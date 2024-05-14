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В Белгороде на месте обрушения подъезда нашли еще одну погибшую

Накануне в экстренных службах сообщили о 15 погибших и 17 спасенных.
Анна Назайкина 2024-05-14 12:39:08
© Фото: ТРК «Звезда»

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде выросло до 16 человек. Об этом сообщило МЧС России.

Как уточнили в экстренных службах, на месте трагедии нашли тело еще одной жертвы ЧП, пишет «360».

Накануне, 13 мая, спасатели объявили, что завершили поисковые работы и разбор завалов. Тогда сообщалось, что погибли 15 человек, еще 17 удалось спасти.

Обрушение произошло в минувшее воскресенье, 12 мая, когда украинские военные обстреливали город. Один из снарядов попал в жилой дом.

#обрушение #происшествие #МЧС #белгород #Обстрел #Трагедия
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