В Белгороде на месте обрушения подъезда нашли еще одну погибшую

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде выросло до 16 человек. Об этом сообщило МЧС России.

Как уточнили в экстренных службах, на месте трагедии нашли тело еще одной жертвы ЧП, пишет «360».

Накануне, 13 мая, спасатели объявили, что завершили поисковые работы и разбор завалов. Тогда сообщалось, что погибли 15 человек, еще 17 удалось спасти.

Обрушение произошло в минувшее воскресенье, 12 мая, когда украинские военные обстреливали город. Один из снарядов попал в жилой дом.