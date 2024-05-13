Генпрокурор РФ назвал обелением нацизма отказ Канады выдать Гунько

Глава Генеральной прокуратуры России Игорь Краснов назвал обелением преступлений нацистов отказ властей Канады выдать эсэсовца Ярослава Гунько. Еще 5 декабря прошлого года российское надзорное ведомство направило соответствующий запрос в канадский Минюст.

Гунько инкриминируется убийство не менее 500 мирных граждан в феврале 1944 года на территории Львовской области Украинской ССР. Отказ в экстрадиции Оттава объяснила отсутствием договора с Москвой.

«Отказ канадских властей является грубейшим нарушением незыблемого принципа неотвратимости наказания за международные преступления: военные преступления, преступления против мира и человечества, получившего свое развитие и закрепление в Уставе и Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге», - приводит РИА Новости заявление Краснова.

По его словам, канадский Минюст заявил об отсутствии доказательств вины Гунько, что не соответствует действительности. В предоставленных Россией документах содержатся исчерпывающие свидетельства участия обвиняемого в геноциде, отметил глава надзорного ведомства.

Напомним, 22 сентября канадские парламентарии пригласили на заседание 98-летнего Ярослава Гунько в честь приезда Владимира Зеленского. Пожилого гостя пытались представить как ветерана «борьбы против русских». Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за «ужасную ошибку» с чествованием эсэсовца, а спикер нижней палаты общин Энтони Рота, пригласивший Гунько, подал в отставку.