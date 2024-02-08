Раскол из-за нациста: как Трюдо поставил Запад на распутье, пригласив Гунько

Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр в присутствии других депутатов разносит премьера Джастина Трюдо. Обвиняя его в том, что это именно он пригласил осенью прошлого года на заседание парламента эсэсовца Ярослава Гунько.

«Премьер-министр уже несколько месяцев играет с нами, говоря, что он не имел никакого отношения и не знал о приглашении бывшего нацистского солдата на прием по случаю приезда в Канаду Зеленского. Теперь мы знаем, что он лично пригласил этого человека, хотя утверждал обратное», - заявил Пьер Пуальевр.

Канадский премьер Трюдо всячески открещивается от обвинений, на ходу придумывая отговорки и обвиняя оппонента в отсутствии патриотизма и чуть ли не в предательстве.

«Лидер оппозиции проводит свою атаку, чтобы настроить против Украины канадский конгресс. Это демонстрация того, насколько Консервативная партия не поддерживает Украину. Из-за вас мы не можем принять соглашение о свободной торговле, о котором просит Зеленский. Получается, что вы против всех канадцев украинского происхождения», - сказал Джастин Трюдо.

В сентябре 2023 года во время выступления Зеленского парламент Канады несколько минут стоя рукоплескал беглому нацисту и палачу из дивизии СС «Галичина» Гунько. Но этот видимый триумф быстро сошел на нет и превратился в позор. Во всем мире поднялся шум - что на Западе теперь чествуют нацистов! И не где-нибудь, а в Канаде - стране, которая сама воевала против Гитлера. Следственный комитет России заочно обвинил Гунько в геноциде мирных жителей СССР в годы Великой Отечественной войны. И вот сейчас Россия направила в Канаду запрос на его экстрадицию. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Оттаве.

«Запрос на экстрадицию нацистского приспешника передан в канадские компетентные органы. Нас заверили, что материалы будут рассмотрены. Но ответа пока нет. Понятно, что несмотря на старание либерального кабмина, заархивировать вселенский позор не получится. Тем более что скандал возмутил глубинное канадское общество, которое чтит память своих солдат, сражавшихся против нацизма в составе антигитлеровской коалиции», - заявил посол России в Канаде Олег Степанов.

Российское посольство и лидер оппозиционной канадской Консервативной партии Пьер Пуальевр ссылаются на официальный документ из офиса Трюдо за его подписью. Что прямо указывает - это именно он пригласил украинского фашиста в парламент. Сейчас в Канаде премьера уже призывают уйти в отставку. А западный истеблишмент, что называется, чешет затылок, оказавшись перед непростым выбором.

Если в экстрадиции нашей стране будет отказано - это будет означать, что Канада официально укрывает нацистского преступника. А если выдача состоится, то это грозит расколом в западной коалиции - ведь там будут вынуждены признать, что Россия права и борется на современной Украине против последователей Ярослава Гунько. Впрочем он сам может не увидеть этой развязки: ветеран вермахта приближается к своему 100-летнему юбилею.