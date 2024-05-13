США пообещали еженедельные новые партии оружия Киеву

Киев будет «неделю за неделей» получать от Вашингтона все новые партии оружия, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает РИА Новости.

Салливан сказал журналистам на брифинге, что они увидят «стабильный поток» военных поставок в будущем.

Представитель Белого дома заявил, что США пытаются ускорить темпы поставок Украине оружия. Часть вооружений уже находится в пути.

В то же время Вашингтон не будет выделять новые пакеты военной помощи каждую неделю.

В первую неделю мая США объявили о выделении Киеву новой партии оружия на сумму 400 миллионов долларов. Вашингтон поставит дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot, для NASAMS, зенитные ракеты Stinger, дополнительные системы HIMARS, БМП Bradley и БТР M113, другое вооружение и технику.