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Хуснуллин пообещал помогать Белоусову во всех вопросах

Марат Хуснуллин заявил, что у него имеется большой опыт совместной работы с Министерством обороны России.
Сергей Лебедев 2024-05-13 17:34:53
© Фото: Russian Government via Globallookpress.com © Видео: ТРК «Звезда»

Утвержденный Государственной думой Российской Федерации на пост вице-премьера Марат Хуснуллин пообещал помогать во всех вопросах Андрею Белоусову, которого президент Владимир Путин предложил назначить министром обороны РФ. Об этом он рассказал корреспонденту телеканала «Звезда».

«Любой вопрос, какой будет с его стороны, мы будем, конечно же, помогать, в том числе по жилью и по обеспечению», - подчеркнул Марат Хуснуллин.

По его словам, на данный момент имеется большой опыт совместной работы с Министерством обороны по строительству фортификационных сооружений и необходимой транспортной инфраструктуры.

«У нас работа тесно выстроена в плотном таком хорошем взаимодействии. Будем продолжать это взаимодействие», - добавил Марат Хуснуллин.

Напомним, ранее исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России - министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что продолжит диалог с Андреем Белоусовым в сфере ОПК. По его словам, Андрей Белоусов глубоко погружается в предмет тех вопросов, которые ему поручаются.

#Россия #Министерство обороны #РФ #правительство #наш эксклюзив #марат хуснуллин #жилье #Андрей Белоусов
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