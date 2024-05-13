Хуснуллин пообещал помогать Белоусову во всех вопросах

Утвержденный Государственной думой Российской Федерации на пост вице-премьера Марат Хуснуллин пообещал помогать во всех вопросах Андрею Белоусову, которого президент Владимир Путин предложил назначить министром обороны РФ. Об этом он рассказал корреспонденту телеканала «Звезда».

«Любой вопрос, какой будет с его стороны, мы будем, конечно же, помогать, в том числе по жилью и по обеспечению», - подчеркнул Марат Хуснуллин.

По его словам, на данный момент имеется большой опыт совместной работы с Министерством обороны по строительству фортификационных сооружений и необходимой транспортной инфраструктуры.

«У нас работа тесно выстроена в плотном таком хорошем взаимодействии. Будем продолжать это взаимодействие», - добавил Марат Хуснуллин.

Напомним, ранее исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России - министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что продолжит диалог с Андреем Белоусовым в сфере ОПК. По его словам, Андрей Белоусов глубоко погружается в предмет тех вопросов, которые ему поручаются.