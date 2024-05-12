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В Кремле объяснили назначение Белоусова главой Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента заявил, что Министерство обороны должно быть открыто для инноваций.
Мария Зайцева 2024-05-12 22:38:03
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал назначение бывшего вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны страны.

Песков заявил, что Министерство обороны должно быть открыто для инноваций, внедрения передовых идей и создания условий по экономической конкурентоспособности. Пресс-секретарь предположил, что Путин исходил из этих критериев при выборе кандидатуры.

Представитель Кремля напомнил, что Белоусов ранее успешно был главой Министерства экономического развития России. Он также продолжительное время занимал должность помощника президента по экономическим вопросам.

Ранее Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности России.

#в стране и мире #Минобороны РФ #Владимир Путин #Дмитрий Песков #Андрей Белоусов
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