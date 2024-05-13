Мантуров заявил, что продолжит диалог с Белоусовым в сфере ОПК

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ - министра промышленности и торговли России Денис Мантуров ответил на вопрос, будет ли он контактировать с Андреем Белоусовым, которого президент Владимир Путин предложил назначить на должность министра обороны страны.

«Андрей Рэмович - мой очень близкий товарищ, с которым мы многие годы работаем в разных качествах, он профессиональный человек и глубоко погружается в предмет тех вопросов, которые ему поручаются. Поэтому я уверен, что мы с ним продолжим диалог и на этом поприще», - сказал Мантуров после заседания Государственной думы РФ.

Напомним, сегодня на заседании нижней палаты российского парламента Мантуров отметил, что оборонно-промышленный комплекс страны является самым мощным в мире по объемам производства основных видов вооружений и военной техники. Он также пообещал, что усилия на повышение обороноспособности России будут увеличены.

Кроме того, депутаты Госдумы единогласно утвердили кандидатуру Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера РФ. С 2020 по 2024 год этот пост занимал Андрей Белоусов.