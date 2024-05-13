Мантуров назвал российский ОПК самым мощным в мире

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) является самым мощным в мире по объемам производства основных видов вооружений и военной техники. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Российской Федерации – министра промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров во время выступления в Государственной думе.

В своей речи перед членами нижней палаты парламента он пообещал, что усилия на повышение обороноспособности нашей страны будут увеличены.

«Российский ОПК является самым мощным в мире по объемам производства основных видов вооружений и военной техники», - констатировал Мантуров.

Также он указал на необходимость и дальше улучшать характеристики вооружений и техники. По словам Мантурова, этого требует геополитическая обстановка.

Технические потребности ВС РФ растут, отметил Манттуров, добавив, что для работ на предприятиях отечественной оборонки за период больше года привлечены свыше полумиллиона сотрудников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.