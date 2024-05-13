ГД утвердила кандидатуру Мантурова на должность первого вице-премьера

Государственная дума РФ единогласно утвердила кандидатуру Дениса Мантурова на должность первого заместителя председателя правительства Российской Федерации. Он будет курировать весь спектр вопросов технологического суверенитета.

На заседании нижней палаты российского парламента присутствовал 431 депутат. Все поддержали кандидатуру Мантурова, никто из проголосовавших не воздержался и не отдал голос против.

Напомним, новый состав российского кабмина внес на рассмотрение ГД РФ премьер-министр России Михаил Мишустин в субботу, 11 мая. Согласно документу, на должность первого вице-премьера глава правительства предложил Дениса Мантурова, который ранее занимал пост заместителя председателя правительства РФ - министра промышленности и торговли России.