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Сигнал ракетной опасности вновь объявлен в Белгороде

Опасность атаки БПЛА объявлена также в Воронежской и Курской областях.
Ирина Егорова 2024-05-13 01:20:00
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В Белгородской области и столице региона объявлена ракетная опасность, сообщил Вячеслав Гладков. При таком сигнале не следует подходить к окнам в случае нахождения дома, на улице необходимо спрятаться в укрытиях или найти безопасное место.

За последние сутки сирены, извещающие население о ракетной опасности, раздавались несколько раз. Одно из оповещений застало спасателей во время работы по разбору завалов обрушившегося подъезда многоэтажки из-за попадания в него фрагмента ракеты, выпущенной украинскими боевиками 12 мая утром. По последним данным, 13 человек погибли и 20 пострадали из-за атаки ВСУ по жилому дому в Белгороде.

Опасность атаки БПЛА в эти минуты объявлена также в Воронежской, Курской областях и в Старом Осколе. Губернатор Воронежской области Александр Гусев попросил жителей сохранять спокойствие и следить за последующей информацией от правительства области или чрезвычайного ведомства России.  

#МЧС РФ #белгородская область #белгород #сигнал #ракетная опасность #оповещения
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