Сигнал ракетной опасности вновь объявлен в Белгороде

В Белгородской области и столице региона объявлена ракетная опасность, сообщил Вячеслав Гладков. При таком сигнале не следует подходить к окнам в случае нахождения дома, на улице необходимо спрятаться в укрытиях или найти безопасное место.

За последние сутки сирены, извещающие население о ракетной опасности, раздавались несколько раз. Одно из оповещений застало спасателей во время работы по разбору завалов обрушившегося подъезда многоэтажки из-за попадания в него фрагмента ракеты, выпущенной украинскими боевиками 12 мая утром. По последним данным, 13 человек погибли и 20 пострадали из-за атаки ВСУ по жилому дому в Белгороде.

Опасность атаки БПЛА в эти минуты объявлена также в Воронежской, Курской областях и в Старом Осколе. Губернатор Воронежской области Александр Гусев попросил жителей сохранять спокойствие и следить за последующей информацией от правительства области или чрезвычайного ведомства России.