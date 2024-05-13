Матвиенко назвала кандидатуру Белоусова удачным выбором президента

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны РФ «удачным выбором» российского президента Владимира Путина, Белоусов является стратегом и человеком широкого кругозора.

«За последние годы бюджет Минобра вырос больше, чем в 2 раза. Все это должно координироваться с возможностями экономики, нужно наладить эффективное производство, и министру обороны нужно активно взаимодействовать с другими министерствами», - пояснила Матвиенко в ходе слушаний в Совфеде по кандидатуре Белоусова.

По словам спикера Совфеда, подобное решение является продуманным и своевременным. Ранее в Кремле объяснили назначение Белоусова готовностью ведомства к инновациям и внедрению передовых идей.

Напомним, в Совете Федерации России начались консультации по кандидатурам на должности руководителей федеральных министерств, предложенным президентом 12 мая. Завтра 14 мая пройдут обсуждения на заседании сенаторов.