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Матвиенко назвала кандидатуру Белоусова удачным выбором президента

Сегодня Андрей Белоусов прибыл в Совет Федерации для консультаций по поводу его кандидатуры на пост министра обороны России.
Елизавета Кондрикова 2024-05-13 12:47:52
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: sovfedofficial, Telegram

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны РФ «удачным выбором» российского президента Владимира Путина, Белоусов является стратегом и человеком широкого кругозора.   

«За последние годы бюджет Минобра вырос больше, чем в 2 раза. Все это должно координироваться с возможностями экономики, нужно наладить эффективное производство, и министру обороны нужно активно взаимодействовать с другими министерствами», - пояснила Матвиенко в ходе слушаний в Совфеде по кандидатуре Белоусова.

По словам спикера Совфеда, подобное решение является продуманным и своевременным. Ранее в Кремле объяснили назначение Белоусова готовностью ведомства к инновациям и внедрению передовых идей.

Напомним, в Совете Федерации России начались консультации по кандидатурам на должности руководителей федеральных министерств, предложенным президентом 12 мая. Завтра 14 мая пройдут обсуждения на заседании сенаторов.

#Россия #Минобороны РФ #валентина матвиенко #Совфед РФ #министерство #Андрей Белоусов
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