Путин предложил Совфеду кандидатуры глав силовых ведомств России

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Об этом сообщили в Совете Федерации РФ.
Для проведения консультаций предложены:
- на должность Министра внутренних дел - Колокольцев Владимир Александрович;
- на должность Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Куренков Александр Вячеславович;
- на должность Министра иностранных дел - Лавров Сергей Викторович;
- на должность Министра обороны - Белоусов Андрей Рэмович;
- на должность Министра юстиции - Чуйченко Константин Анатольевич;
- на должность Директора Службы внешней разведки – Нарышкин Сергей Евгеньевич;
- на должность Директора Федеральной службы безопасности - Бортников Александр Васильевич;
- на должность Директора Федеральной службы войск национальной гвардии - Золотов Виктор Васильевич;
- на должность Директора Федеральной службы охраны - Кочнев Дмитрий Викторович;
- на должность Начальника Главного управления специальных программ Президента - Линц Александр Леонидович.
Сенаторы проведут консультации по предложенным Президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.
Ранее комитеты Государственной думы России поддержали все кандидатуры в новый состав кабмина. Кандидатуры рассмотрели в 18 комитетах нижней палаты российского парламента.