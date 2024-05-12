Путин предложил Совфеду кандидатуры глав силовых ведомств России

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Об этом сообщили в Совете Федерации РФ.

Для проведения консультаций предложены:

на должность Министра внутренних дел - Колокольцев Владимир Александрович;

на должность Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Куренков Александр Вячеславович;

на должность Министра иностранных дел - Лавров Сергей Викторович;

на должность Министра обороны - Белоусов Андрей Рэмович;

на должность Министра юстиции - Чуйченко Константин Анатольевич;

на должность Директора Службы внешней разведки – Нарышкин Сергей Евгеньевич;

на должность Директора Федеральной службы безопасности - Бортников Александр Васильевич;

на должность Директора Федеральной службы войск национальной гвардии - Золотов Виктор Васильевич;

на должность Директора Федеральной службы охраны - Кочнев Дмитрий Викторович;

на должность Начальника Главного управления специальных программ Президента - Линц Александр Леонидович.



Сенаторы проведут консультации по предложенным Президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.

Ранее комитеты Государственной думы России поддержали все кандидатуры в новый состав кабмина. Кандидатуры рассмотрели в 18 комитетах нижней палаты российского парламента.