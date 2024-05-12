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Путин предложил Совфеду кандидатуры глав силовых ведомств России

Глава государства предложил кандидатуру Андрея Белоусова на должность министра обороны России.
Игнат Далакян 2024-05-12 21:41:01
© Фото: Gavriil Grigorov Kremlin Pool Globallookpress

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Об этом сообщили в Совете Федерации РФ.

Для проведения консультаций предложены:

  • на должность Министра внутренних дел - Колокольцев Владимир Александрович;
  •  на должность Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Куренков Александр Вячеславович;
  • на должность Министра иностранных дел - Лавров Сергей Викторович;
  • на должность Министра обороны - Белоусов Андрей Рэмович;
  • на должность Министра юстиции - Чуйченко Константин Анатольевич;
  • на должность Директора Службы внешней разведки – Нарышкин Сергей Евгеньевич;
  • на должность Директора Федеральной службы безопасности - Бортников Александр Васильевич;
  • на должность Директора Федеральной службы войск национальной гвардии - Золотов Виктор Васильевич;
  • на должность Директора Федеральной службы охраны - Кочнев Дмитрий Викторович;
  • на должность Начальника Главного управления специальных программ Президента - Линц Александр Леонидович.

    Сенаторы проведут консультации по предложенным Президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.

Ранее комитеты Государственной думы России поддержали все кандидатуры в новый состав кабмина. Кандидатуры рассмотрели в 18 комитетах нижней палаты российского парламента.

#в стране и мире #силовые ведомства #министры #россиия #кандидатуры
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