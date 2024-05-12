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Ракетная опасность объявлена в Ровеньском районе под Белгородом

В Ровеньском районе Белгородской области МЧС предупредило о ракетной опасности.
Мария Зайцева 2024-05-12 21:35:07
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

В Ровеньском районе Белгородской области наблюдается ракетная опасность. Об этом предупредило Министерство чрезвычайных ситуаций региона.

В МЧС Белгородской области посоветовали жителям оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее стало известно, что средства ПВО уничтожили 12 украинских снарядов РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» в Белгороде. Киевский режим попытался совершить террористическую атаку на жилые кварталы с 19:50 до 20:40 по московскому времени.

#в стране и мире #МЧС РФ #белгородская область #ракетная опасность
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