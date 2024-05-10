Польский судья Шмидт пошутил о публикации секретного документа

Бывший польский судья Томаш Шмидт сообщил, что пошутил о публикации секретного документа из Варшавы. Об этом он заявил в своем официальном телеграм-канале.

Экс-судья 10 мая заявил, что планирует опубликовать секретный документ, который он привез из Варшавы. Через два часа он опубликовал пост, в котором сообщил, что пошутил о публикации, и что он не нарушил польских законов.

«Своими действиями официальная Варшава устраивает охоту на ведьм», - дополнил Шмидт.

6 мая Томаш Шмидт попросил о политическом убежище в Белоруссии, туда он уехал из Польши, где его не устраивала политика по отношению к Минску и Москве.