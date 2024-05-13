Во Франции пресекли 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня

Сотрудники министерства внутренних дел Франции предотвратили 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня за неделю. Об этом сообщил глава МВД Жеральд Дарманен с соцсети Х.

По словам Дарманена, пресечь эти попытки удалось благодаря «тщательной подготовке и бдительности полицейских».

Эстафета олимпийского огня во Франции стартовала в среду, 8 мая. Символ игр привезли в Марсель на борту старинного трехмачтового парусника. Во Франции его постоянно сопровождают несколько десятков полицейских. В понедельник огонь доберется до Монпелье.

Факелоносцы прибудут в Париж в день открытия Олимпиады - 26 июля. Летние игры 2024 года продлятся до 11 августа. Россияне смогут участвовать в соревнованиях лишь в нейтральном статусе, в одиночных дисциплинах, без флага и гимна.

За несколько месяцев до открытия Олимпийских игр во Франции произошла серия краж компьютеров и электронных устройств с данными, касающимися безопасности.