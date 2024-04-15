Макрон объяснил разницу между участием Израиля и России в Олимпиаде

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал разные условия участия израильских и российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Решение Международного олимпийского комитета по допуску россиян в нейтральном статусе является справедливым, заявил он в интервью телеканалу BFMTV.

Различие в подходах к участию атлетов из двух стран в соревнованиях очень четкое, сказал Макрон. Допуск команды Израиля на Игры под своим флагом объясняется тем, что Израиль, по его мнению, нельзя назвать «нападающей стороной».

«Мы можем не соглашаться с Израилем по поводу способов реагирования и защиты, но мы не можем сказать, что Израиль является нападающим», - сказал французский президент.

Макрон ответил на призывы французских депутатов отстранить Израиль от участия в Олимпиаде из-за конфликта в секторе Газа. Он выразил надежду, что израильские атлеты станут «проводниками мира», потому что будут соревноваться с атлетами из других стран Ближнего Востока.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать лишь в индивидуальных соревнованиях, если смогут пройти отбор. Россиян и белорусов не пустят на шествие атлетов во время церемонии открытия Игр, в случае их победы будут включать специально написанную для этого музыку, а их достижения не попадут в общий медальный зачет.

Ранее российские гребцы приняли решение не ехать на Игры-2024 в Париже.