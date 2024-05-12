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Захарова назвала Евровидение-2024 «похоронами Европы»

По словам дипломата, это мероприятие превзошло любое святотатство.
Глеб Владовский 2024-05-12 09:18:36
© Фото: Jessica Gow, Keystone Press Agency, Globallookpress

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала проходивший в Швеции музыкальный конкурс Евровидение-2024 «похоронами Европы». Соответствующее заявление она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Евровидение-2024 переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», - написала дипломат в соцсетях.

Ранее сообщалось, что участника из Нидерландов Йоста Клейна отстранили от участие в финале конкурса из-за обвинений в насилии.

По результатам конкурса, победителем Евровидения в 2024 году стал певец из Швейцарии Немо Меттлер.

Напомним, что Россия третий год подряд не участвует в «Евровидении». Причиной тому стало отстранение от участия РФ организаторами конкурса после начала СВО.

В качестве ответной меры Москва планирует в 2024 году провести международный музыкальный конкурс «Интервидение», который может стать аналогом «Евровидения».

#в стране и мире #Мария Захарова #МИД РФ #евровидение-2024
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