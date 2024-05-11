Участника от Нидерландов сняли с «Евровидения» из-за обвинения в насилии

Организаторы «Евровидения» отстранили от участия в финале конкурса участника из Нидерландов Йоста Клейна. Об этом говорится в сообщении Европейского вещательного союза (EBU).

Указывается, что он якобы угрожал одной из участниц съемочной группы. На данный момент идет разбирательство.

«Шведская полиция расследует жалобу женщины - участницы съемочной группы после инцидента после его выступления в полуфинале вечером в четверг», - говорится в сообщении EBU.

Организаторы шоу пояснили, что было бы нецелесообразно, чтобы голландец продолжал участвовать в конкурсе пока идет судебный процесс. Его поведение было расценено как «неподобающее и насильственное».

Финал 68-ого конкурса песни «Евровидение» продолжится с участием 25 конкурсантов.