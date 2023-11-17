В стране и мире Михалков: Си Цзиньпин предложил Путину создать аналог «Евровидения» Сергей Лебедев Китайский лидер поддержал и проведение аналога американской кинопремии «Оскар». © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Председатель КНР Си Цзиньпин предложил российскому президенту Владимиру Путин провести евроазиатский аналог международного песенного конкурса «Евровидение». Об этом рассказал режиссер, сценарист, продюсер и народный артист РСФСР Никита Михалков. «Предложил сделать "Евровидение" евроазиатское. Теперь все дело в тех, кому это поручат», - отметил Никита Михалков. Также китайский лидер поддержал и проведение аналога американской кинопремии «Оскар». «Я попросил президента, он был в Китае, он говорил с Си Цзиньпином, тот поддержал», - подчеркнул режиссер. Ранее Никита Михалков сообщил, что в Евразийской киноакадемии появится аналог «Оскар». В академию, по его словам, должны войти Россия, КНР, Индия и страны СНГ. Экспертное мнение и аналитика