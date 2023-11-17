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Михалков: Си Цзиньпин предложил Путину создать аналог «Евровидения»

Сергей Лебедев
06:55 17.11.2023
Китайский лидер поддержал и проведение аналога американской кинопремии «Оскар».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Председатель КНР Си Цзиньпин предложил российскому президенту Владимиру Путин провести евроазиатский аналог международного песенного конкурса «Евровидение». Об этом рассказал режиссер, сценарист, продюсер и народный артист РСФСР Никита Михалков.

«Предложил сделать "Евровидение" евроазиатское. Теперь все дело в тех, кому это поручат», - отметил Никита Михалков.

Также китайский лидер поддержал и проведение аналога американской кинопремии «Оскар».

«Я попросил президента, он был в Китае, он говорил с Си Цзиньпином, тот поддержал», - подчеркнул режиссер.

Ранее Никита Михалков сообщил, что в Евразийской киноакадемии появится аналог «Оскар». В академию, по его словам, должны войти Россия, КНР, Индия и страны СНГ.

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