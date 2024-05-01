На Украине осталось три школы, где изучают русский язык

Только в трех школах на Украине продолжают преподавать русский язык в качестве отдельного предмета. В них только 768 учеников из 45 классов обучаются по старой системе. Об этом заявил украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь, передает «Страна.ua».

В 2022/2023 учебном году школ с отдельным изучением русского языка было 29, а количество учеников достигало почти 4000 на всю Украину, следует из данных омбудсмена.

Русский язык не имеет статуса государственного языка Украины, но с 2012 по 2018 годах являлся официальным языком в южных и восточных регионах страны. В обществе постоянно идут дискуссии о статусе русского языка, которые все чаще проникают в политику. По итогам недавно прошедших переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной Киев отказался от мирного соглашения из-за нежелания сделать русский язык вторым государственным.

Процесс дерусификации среднего образования идет на Украине параллельно с декоммунизацией, например, в Киеве планируют снести памятник персонажам фильма «Место встречи изменить нельзя» Глебу Жеглову и Володе Шарапову. А Киевсовет собирается пополнить список демонтажа больше полусотней объектов, которые так или иначе связаны с историей России и СССР. В их числе есть монументы Юрию Гагарину и Максиму Горькому.