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В Киеве хотят снести памятники Жеглову, Шарапову и Гагарину

Киевсовет собирается добавить в список для демонтажа больше полусотни объектов, которые связаны с историей России и СССР.
Владимир Рубанов 2024-05-01 15:27:22
© Фото: unnworldnews, Telegram

В Киеве планируют снести памятник персонажам фильма «Место встречи изменить нельзя» Глебу Жеглову и Володе Шарапову, сообщает украинское агентство УНН.

Киевсовет собирается добавить в список для демонтажа больше полусотни объектов, которые так или иначе связаны с историей России и СССР, говорится в сообщении. В их числе есть монументы Юрию Гагарину и Максиму Горькому.

Накануне в Киеве начали демонтировать памятник в честь Переяславской рады под Аркой Дружбы народов. Работы еще продолжаются, они продлятся еще пару дней. Ожидается, что монумент разберут по частям и перевезут в Государственный музей авиации Украины им. А.К. Антонова.

Вокруг самой Арки Дружбы народов продолжаются дискуссии. Минкультуры Украины вывело ее из реестра недвижимых памятников, и это позволяет снести это сооружение. Но власти Киева выступают против, потому что арка «символизирует толерантность украинцев», а еще спасает от расползания холм, на котором стоит.

Закон о так называемой декоммунизации приняли на Украине в 2015 году. С тех пор в стране сносят памятники советским и российским деятелям и меняют связанные с Россией и Советским Союзом названия.

#в стране и мире #Кино #Украина #Киев #памятники #Юрий Гагарин #культура #снос #Демонтаж #арка Дружбы народов
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