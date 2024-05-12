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Три мирных жителя погибли в Белгороде при новом обстреле ВСУ

По предварительным данным, пострадали пять человек.
Мария Зайцева 2024-05-12 22:07:22
© Фото: vvgladkov Telegram

В Белгороде при украинском обстреле погибло три мирных жителя, включая семнадцатилетнюю девочку. Об этом сообщил губернатор города Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.

От атаки киевского режима в городе скончалось три человека: мужчина, женщина и семнадцатилетняя девочка.

По предварительным данным, ранено пять человек. У троих из них осколочные ранения, они доставлены в городскую больницу №2. Двое других мужчин уже получили всю необходимую медицинскую помощь, один из них был контужен, а у второго рассечение.

Повреждения зафиксированы в 17 квартирах из пяти многоквартирных домов, в них выбиты окна, в одной сильно пострадал балкон. Летняя кухня загорелась на территории частного дома, пожар ликвидирован. Пять автомобилей и несколько остановок посечены осколками.

Линии электропередачи также повреждены, дома на нескольких улицах попали под аварийное отключение электроэнергии.

На местах работают оперативные и аварийные службы. Всего за 12 мая в результате атак ВСУ в городе погибли 11 жителей, а 25 были ранены.

Ранее в Ровеньском районе Белгородской области была объявлена ракетная опасность.

#в стране и мире #ВСУ #белгород #мирные жители #погибшие #Вячеслав Гладков
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