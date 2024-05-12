Число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 11

Спасатели извлекли из-под завалов Белгороде тела еще троих погибших. Об этом говорится в сообщении МЧС России.

Ведомство отмечает, что среди них два ребенка. Всего сотрудники МЧС России извлекли 11 человек.

Ранее украинские боевики предприняли попытку новой террористической атаки по Белгороду. Силы ПВО России отразили 12 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха» украинских националистов.

Напомним, что утром 12 мая украинские боевики нанесли удар по Белгороду. В результате атаки частично обрушилось здание многоэтажного жилого дома. На месте трагедии работают экстренные службы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также приехал к месту происшествия.