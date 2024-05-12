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ВСУ вновь попытались ударить по Белгороду из РСЗО «Ольха» и Vampire

Средства ПВО отразили 12 снарядов РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха» украинских боевиков.
Игнат Далакян 2024-05-12 21:13:28
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские боевики вновь попытались ударить по Белгороду из РСЗО «Ольха» и Vampire. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны России отметили, что киевский режим попытался совершить террористическую атаку на жилые кварталы Белгорода с 19:50 до 20:40 по московскому времени. В ведомстве отметили, что украинские боевики применили реактивные системы залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire.

«В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены двенадцать реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха"», - говорится в заявлении МО РФ.

Ранее после атаки украинских боевиков по Белгороду частично обрушился жилой многоэтажный дом. Спасатели завершили эвакуацию жителей. На данный момент, спасатели извлекли из под завалов тело девятого погибшего.

#в стране и мире #Минобороны России #пво #ВСУ #отражение
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