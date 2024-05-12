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Путин назначил Шойгу секретарем Совета безопасности России

Песков объяснил решение главы государства назначить на пост главы Минобороны РФ гражданского чиновника необходимостью внедрения инноваций.
Игнат Далакян 2024-05-12 22:01:06
© Фото: Минобороны России

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил занимающего пост министра обороны России Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации», - говорится в публикации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение главы государства назначить на пост главы Минобороны РФ гражданского чиновника необходимостью внедрения инноваций. Официальный представитель Кремля отметил, что важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике момента.

«Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества», - сказал Песков.

Песков также сообщил, что Николай Патрушев освобожден от должности секретаря Совета безопасности России. Новая должность Патрушева будет известна через несколько дней. По словам пресс-секретаря главы государства, Валерий Герасимов остается главой Генштаба.

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил Совету Федерации кандидатуры глав силовых ведомств России. На должность министра обороны глава государства предложил кандидатуру Андрея Белоусова.

До этого все внесенные в Государственную Думу России кандидатуры в состав российского правительства были поддержаны комитетами нижней палаты парламента. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что кандидаты на посты вице-премьеров и министров проявили полную компетентность.

#в стране и мире #Сергей Шойгу #Владимир Путин #Андрей Белоусов
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