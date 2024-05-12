Комитеты Госдумы поддержали все кандидатуры в новый состав кабмина

Все кандидатуры в новый состав кабинета министров рассмотрели в 18 комитетах Государственной Думы, они все поддержаны. Об этом сообщил Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Жуков заявил, что кандидаты на посты вице-премьеров и министров проявили полную компетентность.
Стали новыми в составе правительства:
Денис Мантуров — первый вице-премьер РФ;
Антон Алиханов — глава Минпромторга РФ;
Роман Старовойт — глава Минтранса;
Михаил Дегтярев — министр спорта;
Оксана Лут — министр сельского хозяйства;
Сергей Цивилев — министр энергетики.
Продолжили исполнять обязанности в качестве вице-премьеров: Виталий Савельев, Дмитрий Патрушев, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин.
Сохранили свои посты:
11 мая в Государственную думу России поступили кандидатуры для утверждения на посты заместителей премьер-министра, а также федеральных министров.
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