Комитеты Госдумы поддержали все кандидатуры в новый состав кабмина

Все кандидатуры в новый состав кабинета министров рассмотрели в 18 комитетах Государственной Думы, они все поддержаны. Об этом сообщил Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Жуков заявил, что кандидаты на посты вице-премьеров и министров проявили полную компетентность.

Стали новыми в составе правительства:

Денис Мантуров — первый вице-премьер РФ;

Антон Алиханов — глава Минпромторга РФ;

Роман Старовойт — глава Минтранса;

Михаил Дегтярев — министр спорта;

Оксана Лут — министр сельского хозяйства;

Сергей Цивилев — министр энергетики.

Продолжили исполнять обязанности в качестве вице-премьеров: Виталий Савельев, Дмитрий Патрушев, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин.

Сохранили свои посты:

Антон Силуанов Министр финансов;

Максим Решетников Министр экономического развития;

Антон Котяков Министр труда;

Валерий Фальков Министр науки и высшего образования;

Сергей Кравцов Министр просвещения;

Александр Козлов Министр природы;

Ольга Любимова Министр культуры;

Михаил Мурашко Министр здравоохранения;

Ирек Файзуллин Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

Максут Шадаев Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;

Алексей Чекунков Министр по развитию Дальнего Востока.

11 мая в Государственную думу России поступили кандидатуры для утверждения на посты заместителей премьер-министра, а также федеральных министров.