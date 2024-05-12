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Комитеты Госдумы поддержали все кандидатуры в новый состав кабмина

Кандидатуры рассмотрели в 18 комитетах Государственной Думы.
Мария Зайцева 2024-05-12 17:09:04
© Фото: Vladimir Baranov, Globallook Press

Все кандидатуры в новый состав кабинета министров рассмотрели в 18 комитетах Государственной Думы, они все поддержаны. Об этом сообщил Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Жуков заявил, что кандидаты на посты вице-премьеров и министров проявили полную компетентность.

Стали новыми в составе правительства:

  • Денис Мантуров — первый вице-премьер РФ;

  • Антон Алиханов — глава Минпромторга РФ;

  • Роман Старовойт — глава Минтранса;

  • Михаил Дегтярев — министр спорта;

  • Оксана Лут — министр сельского хозяйства;

  • Сергей Цивилев — министр энергетики.

Продолжили исполнять обязанности в качестве вице-премьеров: Виталий Савельев, Дмитрий Патрушев, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин.

Сохранили свои посты:

  • Антон Силуанов Министр финансов;
  • Максим Решетников Министр экономического развития;
  • Антон Котяков Министр труда;
  • Валерий Фальков Министр науки и высшего образования;
  • Сергей Кравцов Министр просвещения;
  • Александр Козлов Министр природы;
  • Ольга Любимова Министр культуры;
  • Михаил Мурашко Министр здравоохранения;
  • Ирек Файзуллин Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
  • Максут Шадаев Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;
  • Алексей Чекунков Министр по развитию Дальнего Востока.

11 мая в Государственную думу России поступили кандидатуры для утверждения на посты заместителей премьер-министра, а также федеральных министров.

#госдума #кабинет министров #Александр Жуков #кандидатуры
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