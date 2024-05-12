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Девятого погибшего извлекли из-под завалов многоэтажки в Белгороде

Список погибших будет опубликован после завершения спасательных работ.
Игнат Далакян 2024-05-12 19:52:54
© Фото: РИА Новости

Спасатели извлекли тело девятого погибшего из-под завалов жилого дома в Белгороде. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

«Тело девятого погибшего нашли под завалами дома в Белгороде», - цитирует РИА Новости собеседника.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что список погибших будет опубликован после завершения спасательных работ. По его словам, они будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены в полном объеме.

Кроме того, глава региона отметил, что в подъездах жилого дома, где произошло частичное обрушения дежурят силы самообороны. На местах работают медики, психологи, и оказывают помощь волонтеры.

Спасатели продолжают заниматься поисково-спасательными работами на месте завалов после частичного обрушения жилого многоэтажного здания в Белгороде. Сообщалось о двадцати пострадавших при происшествии.

#в стране и мире #дом #белгород #Обстрел #спасатели #погибшие
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