Москву вынудили вновь напомнить всему миру о наличии ядерного оружия

Страны Запада не перестают нагнетать обстановку. Разговоры об отправке солдат НАТО на Украину, которые еще в феврале начал президент Франции Эмманюэль Макрон, похоже, перестали быть только разговорами. Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сделал сенсационное заявление - Франция уже направила на Украину около сотни бойцов Французского Иностранного легиона. И их число будет расти.

«Франция уже официально отправила первый контингент из примерно сотни солдат из состава Иностранного легиона на поле боя в районе Донецка, на востоке Украины и намерена усилить этот контингент в ближайшем будущем, доведя его численность примерно до 1500 человек», - заявил помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайан.

Практически сразу появились и вещественные доказательства слов Брайена - наши бойцы нашли шеврон с французским флагом на форме боевика убитого под Белогоровкой в ЛНР.

Это практически не оставляет сомнений в том, что Иностранный легион 5-ой республики уже воюет на стороне Зеленского. Накануне французы открыто задали Эмманюэлю Макрону вопрос: «Мы что, будем участвовать в войне?». Французский лидер ответил в соцсети - да, пора брать оружие в руки.

«Если мы хотим мира, мы должны его защищать. Вот почему мы должны вооружаться, и вот почему мы должны быть сдерживающим фактором и быть убедительными для наших противников, говоря им: "Если вы зайдете слишком далеко и будете угрожать нашим интересам, моей собственной безопасности, то я не исключаю вмешательства», - сказал Макрон.

Еще на прошлой неделе в интервью изданию The Economist президент Франции назвал условия отправки французских вооруженных сил на Украину. Это прорыв фронта армией России и просьбы самой Украины. И номинально - выполнены оба условия. Наши войска на фронте уже несколько недель теснят противника и один за другим берут все новые населенные пункты. Ну, а на этой неделе на сайте Зеленского была опубликована петиция с просьбой обратиться к ЕС, Великобритании и США за прямой военной помощью

«Просим в кратчайшие сроки принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран членов Европейского союза, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки относительно введения ими своих войск на территорию Украины для помощи в отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации и восстановления территориальной целостности Украины», - говорится в петиции.

Правда пока петиция не набрала необходимого количества голосов. Но что стоит Зеленскому просто дорисовать нужные цифры. Более того, вопрос отправки своих вооруженных сил обсуждается даже в Вашингтоне.

«Мы не можем позволить Украине пасть. Если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими», - сказал лидер Демократической партии США Хаким Джеффрис.

Впрочем, на самом деле НАТО уже давно воюет на Украине - говорит польский премьер Дональд Туск. Просто пока не все решаются объявить об этом напрямую.

«Сейчас НАТО очень сильно помогает Украине. Без НАТО Украина не справилась бы. Да, там сейчас есть немного войск НАТО, наблюдателей и инструкторов. Но никто не хочет открытого конфликта», - сказал Туск.

Ну, а пока западные политики трудятся над тем, чтобы воинственная риторика не остывала. Провокационные заявления идут одно за другим. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев сказал, что Украина вправе применять британское оружие для ударов по территории России. После этого заявления послу Соединенного королевств в Москве был выражен протест.

«Киев определяет право применения британского оружия. Что касается того, что делают украинцы, на наш взгляд, это именно их решение о том, как использовать это оружие», - заявил Кэмерон.

А президент Финляндии Александр Стубб повторил излюбленный Западный тезис - не время для переговоров. Россию нужно победить оружием.

«Я надеюсь, что в следующем году мы достигнем ситуации, на основе которой можно будет проложить путь к соглашению. Но мы пока еще не в этой ситуации. Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», - сказал Стубб.

Подобная риторика ни что иное, как паника. Зеленский проигрывает - и украинцы это видят. Верить киевскому главарю никто не хочет, ВСУшники бегут с поля боя, массово сдаются в плен. И пока Вашингтон подыскивает замену Зеленскому, которой по данным Службы внешней разведки России могут стать Порошенко, Залужный или Кличко, задача европейских лидеров - убедить украинцев, что «заграница им поможет».

О критичности ситуации говорит и то, что Брюссель и Вашингтон раз за разом пытаются обратиться за помощью к своему главному экономическому и геополитическому сопернику - Китаю.

На этой неделе состоялось большое Европейское турне председателя Си Цзиньпина. В Париже китайский лидер встретился со своим французским коллегой. Макрон, будто побоявшись встречаться с сильным соперником с глазу на глаз, явился с подкреплением в виде председателя Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Цель была известна заранее - убедить Китай ограничить сотрудничество с Россией. А так же надавить на Пекин, чтобы тот в свою очередь надавил на Москву. И все это, естественно, ради лучших побуждений - ради спасения киевского режима. О чем и заявила глава Еврокомиссии по итогам встречи

«Мы рассчитываем на то, что Китай использует все свое влияние на Россию, чтобы закончить конфликт на Украине», - сказала фон дер Ляйен.

Но, судя по всему, даже в соотношении двое на одного надавить на Китай так и не получилось. Помимо Франции китайский лидер посетил Венгрию и Сербию. В последней он принял участие в траурных мероприятиях, приуроченных к годовщине натовских бомбардировок. Это четкий сигнал: в Пекине помнят, как 25 лет тому назад натовские бомбы ударили по посольству КНР в Белграде. Тогда погибли три гражданина Китая. И никаким словам о том, что войска НАТО защищают мир Пекин верить не намерен.

«Сегодня исполняется 25 лет со дня наглой и откровенной бомбежки НАТО китайского посольства в Югославии, в результате которой погибли три китайских журналиста. Мы никогда это не забудем! И мы никогда не позволим такой трагедии повториться снова», - заявил председатель КНР.

На Западе намек поняли. По итогам европейского турне Си Цзиньпина британская газета Financial Times заявила, что глава КНР собирает антизападную коалицию для борьбы с Соединенными Штатами. Больше всего и обеспокоила встреча с венгерским премьером Виктором Орбаном, последовательно критикующим западную поддержку Украины.

«Будапешт теперь стал членом того, что Си Цзиньпин называет "кругом друзей" Пекина - тех стран, которые больше всего поддерживают усилия Китая по противодействию мощи США», - говорится в публикации.

Именно стараниями Соединенных Штатов мир уже расколот. Но коллективный Запад продолжает принимать одно за другим решения, которые лишь усугубляют кризис. Это вынуждает Россию предпринимать ответные шаги. На неделе Министерство обороны объявило о подготовке к проведению учений с отработкой действий по применению тактического ядерного оружия. Официальная формулировка - «В ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации». Но, как отметил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, учения плановые и не несут никому угрозы.

«Президентами принято решение о проведении учений с применением ядерного тактического оружия..- это учения, не применение. Тренировка», - сказал глава государства.

Угрозы никому нет. Но есть готовность. О ней Владимир Путин заявил еще в 2022 году. И те слова на Западе запомнили. Судя по всему политики-русофобы способны запоминать информацию только через страх.

«Теперь несколько очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более, создать угрозы для нашей страны и народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты. Надеюсь, я буду услышан», - подытожил Путин.

Ранее и в Белоруссии начали проверку готовности средств доставки и носителей тактического ядерного оружия. Глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин заявил, что во время внезапной проверки отработают ядерные удары.