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Си Цзиньпин напомнил о бомбардировке НАТО посольства КНР в Белграде

Китайский лидер охарактеризовал дипотношения между КНР и Сербией как «железную дружбу».
Глеб Владовский 2024-05-07 14:20:52
© Фото: Kremlin Pool, Ren Pengfei, XinHua, Global Look Press

Председатель КНР СИ Цзиньпин рассказал о том, как 25 лет назад силы НАТО нанесли удар по китайскому диппредставительству во время бомбардировки Белграда. Соответствующее напоминание он сделал, описывая дипотношения между Китаем и Сербией.

По словам главы государства, в результате этой трагедии погибли также три журналиста из Китая - Шао Цзюньхуань, Сюй Синху и его жена Чжу Цзин.

«Китайский народ дорожит миром, но мы никогда не допустим повторения такой трагической истории», - цитирует его слова RT.

Си Цзиньпин подчеркнул, что пропитанная «общей кровью двух народов железная дружба» между Китаем и Сербией стала общей памятью двух народов и будет побуждать обе стороны делать большие шаги вперед вместе.

Напомним, что с 24 марта по 10 июня 1999 года силы НАТО производили бомбардировки Белграда - столицы Югославии (ныне Сербии), нанося удары по гражданским объектам. По данным сербских властей, за 78-дневный период атак стран Запада погибли свыше 2 000 мирных жителей.

#Китай #в стране и мире #Сербия #бомбардировка белграда
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